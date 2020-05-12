Почему Украина не перетянет ЕС на свою сторону НЕ БРАТЬ

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Украина намерена пересмотреть соглашение об ассоциации между страной и Евроейским союзом. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. Киев, очевидно, пытается использовать пандемию как лишний козырь, но едва ли это приведёт к желаемому результату.

Согласно словам Пристайко, он решил изменить документ именно сейчас, поскольку считает данный момент удачным для этого — с порпрвкой на эмпидмию коронавируса.

Сейчас просто очень удачный момент, как раз подошел исторический срок. Потому что большинство квот, которые были установлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом, — заявил чиновник.

Переговоры о заключении Соглашения об ассоциации велись между Украиной и ЕС ещё в 2007 году. В 2001-м текст договора удалось согласовать, но его подписание несколько раз откладывалось, поскольку Брюссель обозначил несколько предварительных условий. В 2012 году Соглашение было парафировано главами делегаций Украины и Евросоюза, однако в ноябре 2013-го Киев в лице тогда ещё президента Виктора Януковича в одностороннем порядке прекратил процесс принятия договора. Именно это стало непосредственным поводом для народных волнений, завершившихся сменой власти на Украине в 2014 году.

Договор подразумевает ряд послаблений для Киева в торговой сфере, однако в окончательной редакции — с поправкой на позицию Нидерландов — запрещает украинским гражданам вести трудовую деятельность в Европе без наличия жилья или вида на жительство (ВНЖ). Такого рода условия многие критики украинского руководства считают «пораженческими» и унизительными. Этот же факт активно используется российской пропагандой для демонстрации того, что Украина, выбрав прозападный путь, в конечном счёте якобы проиграла.

Нет никаких планов Пристайко переписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Это, скорее, имитация бурной деятельности, хотя текст действительно во многом стоило бы редактировать, поскольку он содержит невыгодные для Украны, но выгодные для Европы условия. Проблема в том, что, даже если Пристайко что-то перепишет, это необходимо будет согласовывать с Евросоюзом, а в Брюсселе не пойдут ни на какие пересмотры. Поэтому речь идёт об активности на должности министра и желании играть на настроениях в обществе. По факту это ничем не закончится, это мертворождённая инициатива, которую Пристайко пытался провести ещё на предыдущей своей должности (первого заместителя министра иностранных дел Украины — NEWS.ru). Но и тогда это ни к чему не привело. Кирилл Молчанов заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики

Однако у властей республики нет пути назад. Свержение власти в 2018-м подразумевало именно то, что страна двинется по пути евроинтеграции. Такого рода настроения, безусловно, ощущают и в Киеве. От президента Владимира Зеленского ждут конкретных шагов по сближению с ЕС, однако ему необходимо в то же время избегать пути своего предшественника Порошенко. С этим во многом и связана противоречивая украинская риторика. Она, впрочем, как отметил в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Кирилл Молчанов, не подразумевает кардинальных новых шагов.

Вероятно, слова Пристайко действительно имеют своей целью лишь риторический эффект. Украина находится в той ситуации, когда диктовать условия, например, Западу сложно. Сближение с Россией в принципе невозможно в обозримом будущем, потому проевропейский курс — единственная опция для Киева. Соглашение об ассоциации с ЕС это лишь первая ступень на пути присоединения к Союзу. При нынешней украинской власти подобное вряд ли произойдет, но ей необходимо напоминать об этом населению — хотя бы путём публичных заявлений.