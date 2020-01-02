Фотографии скандинавских тюрем легко спутать с рекламой трёхзвёздочных отелей: новая мебель, мягкие матрасы, телевизор и письменный стол в каждой камере, иногда даже личные ванные. У россиян такая политика обращения с ворами и убийцами чаще всего вызывает недоумение. Но в Швеции, Норвегии и Финляндии передовую систему наказаний начали вводить ещё 20 лет назад, и вполне довольны результатами. В Скандинавии считают, что человечное отношение к преступникам помогает снизить уровень рецидива.

Условия содержания заключённых в Скандинавии варьируются в зависимости от страны и конкретной тюрьмы, однако общие принципы едины: наличие у осуждённых личного пространства, возможность получить образование и профессию, не выходя из тюрьмы, широкий выбор творческих и физических упражнений, разрешение на ношение собственной одежды.

Пожалуй, одной из самых либеральных систем отличается Финляндия. Из 26 исправительных учреждений в стране 11 тюрем работают по «открытой» системе. Это значит, что заключённым в течение дня разрешается выходить из-за решётки, да и решёток, собственно, там нет. Одна из подобных тюрем находится на острове рядом с крепостью на острове Суоменлинна (россиянам она более известна под шведским названием Свеаборг). Это одна из самых известных достопримечательностей Хельсинки, и большинство посещающих её туристов даже не догадываются о странном соседстве. Тем не менее именно сотня обитателей «открытой» тюрьмы с 1971 года помогает содержать исторический памятник в надлежащем виде.

Here’s a picture of Finland’s Halden prison, a max security facility. Viewing inmates as humans, it’s a radically different take.



When Vera took American correctional officials to Europe, it slipped Finland bc so far from US experience that Americans couldn’t even process it. pic.twitter.com/tUV6Co7siG — John Pfaff (@JohnFPfaff) March 10, 2019

Осуждённым в этой тюрьме разрешается днём покидать её территорию, чтобы ездить на работу, учёбу или к семье в Хельсинки. Их местонахождение определяют при помощи электронных браслетов и системы GPS. Каждая комната оборудована телевизором с плоским экраном, музыкальной системой и мини-холодильниками, которые заключённые могут арендовать за деньги. Если они выбирают работу в тюрьме, их заработок, как правило, составляет от €4,1 до €7,3 в час. Для каждого заключённого подбирается индивидуальный план реабилитации, но сидеть без дела им не дают. Они могут ухаживать за исторической крепостью или получать профессиональное образование, а свободное время проводить в спортзале или библиотеке, а летом — ловить рыбу. Конечно, не всем осуждённым в Финляндии положены такие условия. В Суоменлинна попадают те, кто отличился примерным поведением или получил приговор, предусматривающий нахождение в «открытой» тюрьме.

Как в Финляндии, так и в Норвегии заключённые и тюремные охранники много времени проводят вместе: едят в общих столовых, играют в волейбол и просто разговаривают. В Скандинавии рассматривают сотрудников исправительных учреждений не столько как охранников, столько как наставников. За каждым осуждённым закреплён свой «контактный» офицер, следящий за его успехами, с которым тот может посоветоваться по любым вопросам.

Мы — сотрудники тюрьмы, поэтому, конечно, мы следим за тем, чтобы заключённые отбывали своё наказание, — поделился с BBC Аре Хойдал, начальник норвежской тюрьмы Халден. — Но мы также помогаем им стать лучше. Мы — примеры для подражания, тренеры и наставники. И с момента наших больших реформ уровень рецидивизма упал до 20% в течение двух лет (после выхода из исправительного учреждения. — NEWS.ru) и 25% в течение пяти лет. Так что это работает!

Халден Justis/CC BY 2.0/wikimedia.org

Обитатели тюрьмы Халден покидают свои камеры (в каждой живёт по одному человеку) в 7:30 утра, чтобы в 8:15 уже быть на работе. Днём они отдыхают в камере один час, а затем работают до вечера. Профессии, которые можно освоить в норвежских тюрьмах, варьируются от повара до графического дизайнера.

Если у тебя нет возможностей, и ты просто заперт в клетке, тебе не стать законопослушным гражданином, — добавил один из заключённых Халдена Фредерик, осуждённый на 15 лет за убийство. — Здесь нам предоставляются хорошие возможности, можно получить диплом и, когда ты выйдешь, может быть, найдёшь стабильную работу, а это важно.

Так как система нацелена на возвращение преступников к нормальной жизни, в Норвегии нет пожизненных приговоров, а максимальный срок составляет 21 год. В случае, если у правоохранителей будут веские основание полагать, что заключённый не исправился, его пребывание в тюрьме могут продлить на пять лет, что в итоге может вылиться в пожизненное. Именно так, скорее всего, поступят с террористом Андерсом Брейвиком.

Швеция предпочитает выносить условные приговоры: по данным местных правоохранительных органов, число людей с условными сроками у них в три раза выше количества заключённых. Эта страна тоже гордится системой человечного отношения к преступникам и докладывала о низком уровне рецидива, но недавно из неё начала поступать тревожная статистика.

В последние два года в шведских тюрьмах был зафиксирован всплеск применения насилия. В 2017 году произошёл 91 инцидент с нападением на сотрудников исправительных учреждений. Это на 65% больше, чем в 2015 году. Обитатели тюрем стали больше нападать и друг на друга: за аналогичный период произошло 327 драк, что на 39% больше, чем двумя годами ранее. Более того, за четыре года удвоилось количество самодельного оружия, изымаемого у шведских заключённых. Иногда оно представляет из себя заточенные куски пластика, отломанные от подносов для еды.

Ones a prison cell in Sweden the other is a Uni accomodation in England pic.twitter.com/zb9tQfEA8H — Kaneki (@The_Ranay) September 17, 2019