Фотографии скандинавских тюрем легко спутать с рекламой трёхзвёздочных отелей: новая мебель, мягкие матрасы, телевизор и письменный стол в каждой камере, иногда даже личные ванные. У россиян такая политика обращения с ворами и убийцами чаще всего вызывает недоумение. Но в Швеции, Норвегии и Финляндии передовую систему наказаний начали вводить ещё 20 лет назад, и вполне довольны результатами. В Скандинавии считают, что человечное отношение к преступникам помогает снизить уровень рецидива.
Условия содержания заключённых в Скандинавии варьируются в зависимости от страны и конкретной тюрьмы, однако общие принципы едины: наличие у осуждённых личного пространства, возможность получить образование и профессию, не выходя из тюрьмы, широкий выбор творческих и физических упражнений, разрешение на ношение собственной одежды.
Пожалуй, одной из самых либеральных систем отличается Финляндия. Из 26 исправительных учреждений в стране 11 тюрем работают по «открытой» системе. Это значит, что заключённым в течение дня разрешается выходить из-за решётки, да и решёток, собственно, там нет. Одна из подобных тюрем находится на острове рядом с крепостью на острове Суоменлинна (россиянам она более известна под шведским названием Свеаборг). Это одна из самых известных достопримечательностей Хельсинки, и большинство посещающих её туристов даже не догадываются о странном соседстве. Тем не менее именно сотня обитателей «открытой» тюрьмы с 1971 года помогает содержать исторический памятник в надлежащем виде.
Here’s a picture of Finland’s Halden prison, a max security facility. Viewing inmates as humans, it’s a radically different take.
When Vera took American correctional officials to Europe, it slipped Finland bc so far from US experience that Americans couldn’t even process it. pic.twitter.com/tUV6Co7siG
Осуждённым в этой тюрьме разрешается днём покидать её территорию, чтобы ездить на работу, учёбу или к семье в Хельсинки. Их местонахождение определяют при помощи электронных браслетов и системы GPS. Каждая комната оборудована телевизором с плоским экраном, музыкальной системой и мини-холодильниками, которые заключённые могут арендовать за деньги. Если они выбирают работу в тюрьме, их заработок, как правило, составляет от €4,1 до €7,3 в час. Для каждого заключённого подбирается индивидуальный план реабилитации, но сидеть без дела им не дают. Они могут ухаживать за исторической крепостью или получать профессиональное образование, а свободное время проводить в спортзале или библиотеке, а летом — ловить рыбу. Конечно, не всем осуждённым в Финляндии положены такие условия. В Суоменлинна попадают те, кто отличился примерным поведением или получил приговор, предусматривающий нахождение в «открытой» тюрьме.
Как в Финляндии, так и в Норвегии заключённые и тюремные охранники много времени проводят вместе: едят в общих столовых, играют в волейбол и просто разговаривают. В Скандинавии рассматривают сотрудников исправительных учреждений не столько как охранников, столько как наставников. За каждым осуждённым закреплён свой «контактный» офицер, следящий за его успехами, с которым тот может посоветоваться по любым вопросам.
Мы — сотрудники тюрьмы, поэтому, конечно, мы следим за тем, чтобы заключённые отбывали своё наказание, — поделился с BBC Аре Хойдал, начальник норвежской тюрьмы Халден. — Но мы также помогаем им стать лучше. Мы — примеры для подражания, тренеры и наставники. И с момента наших больших реформ уровень рецидивизма упал до 20% в течение двух лет(после выхода из исправительного учреждения. — NEWS.ru)и 25% в течение пяти лет. Так что это работает!
ХалденJustis/CC BY 2.0/wikimedia.org
Обитатели тюрьмы Халден покидают свои камеры (в каждой живёт по одному человеку) в 7:30 утра, чтобы в 8:15 уже быть на работе. Днём они отдыхают в камере один час, а затем работают до вечера. Профессии, которые можно освоить в норвежских тюрьмах, варьируются от повара до графического дизайнера.
Если у тебя нет возможностей, и ты просто заперт в клетке, тебе не стать законопослушным гражданином, — добавил один из заключённых Халдена Фредерик, осуждённый на 15 лет за убийство. — Здесь нам предоставляются хорошие возможности, можно получить диплом и, когда ты выйдешь, может быть, найдёшь стабильную работу, а это важно.
Так как система нацелена на возвращение преступников к нормальной жизни, в Норвегии нет пожизненных приговоров, а максимальный срок составляет 21 год. В случае, если у правоохранителей будут веские основание полагать, что заключённый не исправился, его пребывание в тюрьме могут продлить на пять лет, что в итоге может вылиться в пожизненное. Именно так, скорее всего, поступят с террористом Андерсом Брейвиком.
Швеция предпочитает выносить условные приговоры: по данным местных правоохранительных органов, число людей с условными сроками у них в три раза выше количества заключённых. Эта страна тоже гордится системой человечного отношения к преступникам и докладывала о низком уровне рецидива, но недавно из неё начала поступать тревожная статистика.
В последние два года в шведских тюрьмах был зафиксирован всплеск применения насилия. В 2017 году произошёл 91 инцидент с нападением на сотрудников исправительных учреждений. Это на 65% больше, чем в 2015 году. Обитатели тюрем стали больше нападать и друг на друга: за аналогичный период произошло 327 драк, что на 39% больше, чем двумя годами ранее. Более того, за четыре года удвоилось количество самодельного оружия, изымаемого у шведских заключённых. Иногда оно представляет из себя заточенные куски пластика, отломанные от подносов для еды.
По словам правоохранителей, в этом виновата переполненность шведских тюрем, которые на 95% исчерпали свой потенциал. В то же время сотрудники колоний стали чаще фиксировать неподобающее поведение в официальных бумагах. Число осуждённых в свою очередь увеличилось, потому что суды стали выносить более строгие приговоры, а полицейские — лучше работать. Так, по крайне мере, говорят сами полицейские и начальники тюрем. Но, возможно, скандинавская пенитенциарная система демонстрировала оптимистичные цифры только на начальных этапах внедрения. Последние данные свидетельствуют, что около половины сегодняшних обитателей шведских тюрем находятся там во второй раз. Примерно такой же уровень рецидива в Великобритании, где с преступниками обращаются по старинке.