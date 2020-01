Условия содержания заключённых в Скандинавии варьируются в зависимости от страны и конкретной тюрьмы, однако общие принципы едины: наличие у осуждённых личного пространства, возможность получить образование и профессию, не выходя из тюрьмы, широкий выбор творческих и физических упражнений, разрешение на ношение собственной одежды.

Пожалуй, одной из самых либеральных систем отличается Финляндия. Из 26 исправительных учреждений в стране 11 тюрем работают по «открытой» системе. Это значит, что заключённым в течение дня разрешается выходить из-за решётки, да и решёток, собственно, там нет. Одна из подобных тюрем находится на острове рядом с крепостью на острове Суоменлинна (россиянам она более известна под шведским названием Свеаборг). Это одна из самых известных достопримечательностей Хельсинки, и большинство посещающих её туристов даже не догадываются о странном соседстве. Тем не менее именно сотня обитателей «открытой» тюрьмы с 1971 года помогает содержать исторический памятник в надлежащем виде.