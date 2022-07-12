«Били под контролем США»: эксперт об ударах ВСУ по Новой Каховке Военный эксперт Баранец заявил, что удары по Новой Каховке наносились под контролем США

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Украина. Херсонская область. Новая Каховка. Здание, разрушенное в результате обстрела ВСУ

Решение нанести удар по Новой Каховке отдал не президент Украины Владимир Зеленский, а консультирующийся с американцами командующий группировкой ВСУ, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, представители США пока не доверяют украинцам управлять РСЗО HIMARS самостоятельно и «все время находятся рядом».

Если говорить про вчерашний удар по Новой Каховке, то тут приказ об ударе отдал не Зеленский, а командующий группировкой ВСУ, и, естественно, при консультациях американцев, — сказал Баранец.

По его словам, целью удара стало хранилище селитры на 350 тысяч тонн, так что это вполне можно считать «вторым Бейрутом». Баранец также подчеркнул, что ночную попытку контратаки ВСУ в Запорожской области не следует считать масштабным контрнаступлением, о котором ранее предупреждали в Киеве. По словам эксперта, атака имела место на маленьком участке фронта и не увенчалась успехом.

ВСУ вообще частенько предпринимают такого рода действия, и везде они получают по башке, — добавил Баранец.

Ранее глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что приказ атаковать Новую Каховку дал лично Зеленский. Удар по городу с применением HIMARS был нанесен накануне. При обстреле был уничтожен склад гуманитарной помощи, завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, а также были повреждены жилые дома, рынок и больница. В результате удара ВСУ погибли семь мирных жителей, число пострадавших превышает 70 человек.