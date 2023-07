Певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет

Певица и актриса Джейн Биркин скончалась на 77-м году жизни, сообщает издание LeParisien. Тело Биркин было найдено в ее квартире в Париже. О причинах смерти не сообщается. Она была удостоена Ордена Британской империи и Французского национального ордена «За заслуги». Кроме актерских и музыкальных заслуг, она присвоила свое имя сумочке Hermès Birkin.

Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Она была найдена бездыханной в своем парижском доме в воскресенье, — говорится в сообщении.

Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Отец девочки — Дэвид Биркин — был офицером флота и героем Второй мировой войны. Мать актрисы — Джуди Кэмпбелл — артистка кино и мюзиклов. Семья артистки была обеспеченной, родители позволяли покупать себе и детям роскошные вещи, а на каникулах отправляли своих детей на отдых в лагеря.

В возрасте 17 лет Биркин решила пойти по стопам матери и впервые записалась на пробы. В этом же возрасте она дебютировала на сцене лондонского Haymarket Theater, сыграв глухонемую девушку в постановке Carving a Statue Грэма Грина.

В 1960-х годах юная артистка переехала во Францию.

Биркин получила известность благодаря альбомам Di Doo Dah (1973) и Lolita Go Home (1975). Она также снялась в фильмах «Фотоувеличение» (Blow-Up, 1966), «Смерть на Ниле» (Death on the Nile, 1978), «Очаровательная проказница» (La Belle Noiseuse, 1991) и других.

