Первые шесть случаев «омикрон»-штамма выявлены в Шотландии

В Шотландии выявлены первые шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщает BBC. В настоящее время медики отслеживают контакты, чтобы установить происхождение вируса и найти всех, с кем контактировали заболевшие в последние недели.

По данным правительства, четыре случая были обнаружены в Ланаркшире и два — в районе Большого Глазго и Клайда. Как отметил министр здравоохранения Хумза Юсуф, это «тревожное время» для шести человек с новым штаммом коронавируса..

Все получат экспертную помощь и поддержку, и Служба общественного здравоохранения Шотландии во всех случаях предпримет усиленное отслеживание контактов. Это поможет установить происхождение вируса и любых других лиц, с которыми они контактировали в последние недели, — сказал он.

Случаи заражения «омикроном» были уже зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле, Бельгии, Германии, Великобритании, Австралии и Чехии.

Ранее член Совета Федерации, врач-педиатр, детский хирург и онколог Владимир Круглый заявил, что в России, скорее всего, уже есть заражённые новым штаммом коронавируса «омикрон». По его мнению, источником распространения могут быть люди, приехавшие из Египта. В связи с этим он призвал власти РФ закрыть авиасообщение с Египтом, пока новый вариант COVID-19 не будет изучен.

После этого представитель Роспотребнадзора опроверг слова сенатора, заявив, что на текущий момент штамм «омикрон» в России не обнаружен.