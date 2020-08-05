Первая станция заправки автомобилей биогазом из навоза появится в Финляндии

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Фермеры из Финляндии Янне и Вилле Вуоренмаа рассказали об открытии первой станции для заправки автомобилей биогазом из коровьего навоза на территории страны. Семья уже не первый год сотрудничает с компанией Valio.

Впервые подобную технологию использовали на фермах в 2005 году. Она обеспечивала потребности предприятия в электричестве и тепле.

У нас есть собственная биогазовая установка уже 15 лет. В прошлом мы получали тепло и электроэнергию из коровьего навоза для нужд нашей фермы. Когда пришло время нового оборудования, мы подумали, что сразу же можем расширяться и производить газ для транспорта. В этом году молоковозы начнут заправку на ферме. В то же время здесь, на улице Виртала (в городке Хаапавеси), откроется доступная для всех автозаправочная станция, — цитирует фермеров РИА Новости.

На сегодняшний день на всех фермах Valio работает 20 станций по переработке навоза в биогаз. Основная цель компании — свести к нулю углеродный след.

Как писал NEWS.ru, шесть кораблей норвежской судоходной компании Hurtigruten будут переведены на биотопливо к 2021 году. Организация уже заключила соответствующий контракт с предприятием Biokraft, производящим экологически чистое горючее.