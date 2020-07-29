Переговорщиком по Донбассу от Украины может стать Кравчук

https://static.news.ru/photo/39fc54b4-d18a-11ea-aa47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Первый президент Украины Леонид Кравчук может возглавить киевскую делегацию в трёхсторонней контактной группе по урегулированию вооружённого противостояния в Донбассе. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что вице-премьер Алексей Резников, который сейчас временно возглавляет делегацию, также рассматривается в качестве кандидата на место Леонида Кучмы.

По словам Зеленского, Украину на переговорах по Донбассу должен представлять человек, пользующийся уважением большинства населения страны.

Надо найти баланс. Это человек, с которым разговаривает Россия, которого, самое главное, уважают на Украине, который может доминировать за столом переговоров. Это человек, который может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты, — цитирует Зеленского RNS.

Как писал NEWS.ru, Кучма 28 июля отказался от дальнейшего участия в трёхсторонней контактной группе. Он заявил, что данное решение принял самостоятельно, и выразил готовность делиться с переговорщиками своим опытом. В офисе Зеленского выразили политику благодарность за работу в минском процессе и отметили, что президент с уважением относится к его решению.