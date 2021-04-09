Пентагон превратит украинскую ТЭС в реабилитационный центр

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Тепловая электростанция в городе Ужгороде на Украине будет перепрофилирована в реабилитационный центр. Реализацией проекта займётся инженерно-строительное командование ВМС США в Европе, Африке и Юго-Западной Азии.

Пентагон наймёт для этой цели подрядчика, который должен будет «в полной мере обеспечить руководство, предоставить рабочую силу, материалы, оборудование и принять все меры предосторожности, необходимые для проектирования, строительства и перепрофилирования» ТЭС, сообщает RT со ссылкой на предварительное описание контракта.

Американское военное ведомство намерено вложить в проект от полумиллиона до $750 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что подтвердилось наличие на территории Украины биолабораторий США двойного назначения. Россия неоднократно выражала тревогу по этому поводу. Несколько дней назад секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что у российской стороны есть веские основания полагать о разработке США биологического оружия неподалёку от российских границ. Он обратил внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов.