https://static.news.ru/photo/dbcda3ee-4e61-11ea-be56-fa163e074e61_660.jpg Андрей Парубий Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-председатель Верховной рады Андрей Парубий, побывав на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР), заявил, что ситуация на Украине напоминает ему зазеркалье.

Экс-парламентарий пояснил, что давал показания по поводу выборов в Раду, проходивших в 2019 году. Его подозревают в препятствовании их проведению из-за отмены регистрации нескольких кандидатов в депутаты. По словам Парубия, к этому привёл его запрос в правоохранительные органы.

Мы как-то незаметно оказались в зазеркалье, где все наоборот — правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями, — написал экс-спикер в Facebook.

Он пожелал Украине поскорее и с наименьшими потерями вырваться из этого «абсурда».

Ранее NEWS.ru писал, что в отношении Парубия возбудили уголовное дело в связи с событиями в в Одессе в мае 2014 года. ГБР определило его действия как создание и координацию общественных вооружённых групп с целью совершения массовых беспорядков.