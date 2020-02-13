Экс-председатель Верховной рады Андрей Парубий, побывав на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР), заявил, что ситуация на Украине напоминает ему зазеркалье.
Экс-парламентарий пояснил, что давал показания по поводу выборов в Раду, проходивших в 2019 году. Его подозревают в препятствовании их проведению из-за отмены регистрации нескольких кандидатов в депутаты. По словам Парубия, к этому привёл его запрос в правоохранительные органы.
Мы как-то незаметно оказались в зазеркалье, где все наоборот — правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями, — написал экс-спикер в Facebook.
Он пожелал Украине поскорее и с наименьшими потерями вырваться из этого «абсурда».
Ранее NEWS.ru писал, что в отношении Парубия возбудили уголовное дело в связи с событиями в в Одессе в мае 2014 года. ГБР определило его действия как создание и координацию общественных вооружённых групп с целью совершения массовых беспорядков.
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