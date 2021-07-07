Партия Зеленского хочет перенимать китайский опыт управления государством

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Перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства намерена правящая на Украине партия «Слуга народа». Об этом в интервью китайским средствам массовой информации рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По словам Арахамии, принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, их девизом является служение народу. Также политик считает большим плюсом, что КПК имеет свои ячейки в каждом населённом пункте страны, несмотря на огромную территорию Китая.

Этот опыт непременно нужно перенимать, — полагает Арахамия.

По мнению политика, так называемое «китайское чудо» стало возможным благодаря долгосрочной стабильности проводимой КПК политики. Украина, в частности. надеется заимствовать позитивный опыт Китая в области экономического развития.

Также представитель «Слуги народа» отметил, что Китай представляет интерес для украинских туристов и Киев ведёт переговоры с Пекином о возобновлении прямого авиационного сообщения между странами.

Ранее политолог Станислав Белковский заявил, что средством для спасения экономики Украины может стать выращивание и производство экологически чистых продуктов питания, в том числе марихуаны.