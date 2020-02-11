Заместитель главы партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» Сергей Соболев прокомментировал назначение Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента Украины. По его словам, такое решение может означать переход властей страны к пророссийскому курсу.
Он отметил, что Ермак ранее отвечал за отношения с Россией,
Хотя в нашей стране всё бывает, я всё-таки оценивал бы не по фамилии, а по их делам, — добавил Соболев.
Ранее NEWS.ru писал, что украинский лидер Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента страны. На его место назначен Андрей Ермак.
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