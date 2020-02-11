https://static.news.ru/photo/879706d2-4cc5-11ea-97ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Батьківщина/Facebook

Заместитель главы партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» Сергей Соболев прокомментировал назначение Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента Украины. По его словам, такое решение может означать переход властей страны к пророссийскому курсу.

Он отметил, что Ермак ранее отвечал за отношения с Россией, передаёт «Интерфакс-Украина». Произошедшие перемены — не просто смена людей, а изменение генерального курса и внешнеполитический ориентир, уверен политик.

Хотя в нашей стране всё бывает, я всё-таки оценивал бы не по фамилии, а по их делам, — добавил Соболев.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский лидер Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента страны. На его место назначен Андрей Ермак.