Партия кума Путина считает его допрос продолжением политической расправы

https://static.news.ru/photo/a6c3adfe-8102-11eb-bda9-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: zagittya.com.ua

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировала допрос одного из её лидеров Виктора Медведчука. В организации считают происходящее продолжением расправы над политиком.

В пресс-службе партии подтвердили факт допроса Медведчука, но отказались раскрыть обсуждаемые на нём вопросы, сославшись на тайну следствия.

Подобные действия власти по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования следует расценивать абсолютно однозначно ‒ как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком, — говорится на сайте партии.

В организации считают, что распространение в СМИ информации о допросе политика свидетельствует о желании действующих властей «превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании». Сами следственные действия там назвали ответом на последовательную критику власти.

Накануне СБУ допросила Медведчука по делу о государственной измене. По информации СМИ, следственные действия могут быть связаны с публикацией переговоров политика с бывшим помощником Путина Владиславом Сурковым, который курировал ситуацию в Донбассе.

Накануне в СМИ появилась аудиозапись, на которой люди, голоса которых похожи на голоса Медведчука и Суркова, обсуждают поставки электричества в Крым, а также обмен пленными в Донбассе в 2014 году. Медведчук подтверждал факт разговоров с Сурковым на эти темы, но не стал говорить о подлинности записи.

Медведчук является одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он говорил, что стал кумом Путина — крёстным его дочери — по просьбе своей жены, писал NEWS.ru.