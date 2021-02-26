Чиновники Бухареста увидели угрозу национальным ценностям в названии парка

https://static.news.ru/photo/92a9d288-7826-11eb-9e82-96000091f725_660.jpg Фёдор Толбухин Фото: Wikimedia

Совет 2-го района Бухареста на заседании 25 февраля принял решение обратиться к Генсовету муниципалитета с призывом изменить название парка Fiodor Tolbuhin («Фёдор Толбухин»). Орган также предложил начать общественные дебаты по этой теме.

За это решение проголосовали 16 советников, один воздержался, сообщает агентство Agepres. Районный советник Андрей Панаитеску заявил, что жители района постоянно указывают на необходимость переименования парка в беседах с представителями власти. Глава района отметил, что советский маршал Толбухин «не ограничился освобождением Румынии от фашизма» и всячески способствовал установлению коммунистического режима в стране, а также «стиранию прежних ценностей».

Чиновники предложили ряд альтернатив. В частности, они допустили, что парк можно назвать в честь Эфтимие Предолеану — торговца шёлком начала XX века, «известного своей трудовой этикой».

Фёдор Толбухин (1894–1949) — военачальник, Герой Советского Союза. Также имел звания Народного героя Югославии и Героя Болгарии. В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Южного, а затем 3-го Украинского фронтов, принимал участие в боях в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Из его рук в 1945 году король Румынии Михай получил орден Победы, став одним из пяти иностранных кавалеров этой награды.

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