Парижская полиция опровергла сообщения о взрыве

Полицейские опровергли информацию о взрыве во французской столице — по их данным, хлопок, который многие приняли за звук взрыва, произошёл из-за преодоления истребителем звукового барьера.
Об этом парижская полиция сообщила в своём Twitter. Согласно её информации, «очень сильный хлопок» был слышен не только в самом Париже, но и в пригороде. Это произошло около 11:55 (12:55 мск).
Взрыва не было, это звук преодоления истребителем звукового барьера, — говорится в сообщении.
В связи с этим сотрудники правоохранительных органов попросили «не занимать линии для экстренных звонков»,
Un bruit trÃ¨s important Ã Ã©tÃ© entendu Ã Paris et en rÃ©gion parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.— PrÃ©fecture de Police (@prefpolice)
N'encombrez pas les lignes de secours !
September 30, 2020
Ранее NEWS.ru писал о том, что взрыв газа произошёл 27 сентября в пятиэтажном жилом доме в городе Донском в Тульской области.
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