Парижская полиция опровергла сообщения о взрыве

https://static.news.ru/photo/a728a940-030b-11eb-a1fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/prefpolice

Полицейские опровергли информацию о взрыве во французской столице — по их данным, хлопок, который многие приняли за звук взрыва, произошёл из-за преодоления истребителем звукового барьера.

Об этом парижская полиция сообщила в своём Twitter. Согласно её информации, «очень сильный хлопок» был слышен не только в самом Париже, но и в пригороде. Это произошло около 11:55 (12:55 мск).

Взрыва не было, это звук преодоления истребителем звукового барьера, — говорится в сообщении.

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов попросили «не занимать линии для экстренных звонков», передаёт ТАСС.

Un bruit trÃ¨s important Ã Ã©tÃ© entendu Ã Paris et en rÃ©gion parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — PrÃ©fecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что взрыв газа произошёл 27 сентября в пятиэтажном жилом доме в городе Донском в Тульской области.