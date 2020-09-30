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Парижская полиция опровергла сообщения о взрыве

13:54, 30 сентября 2020
Фото: twitter.com/prefpolice

Полицейские опровергли информацию о взрыве во французской столице — по их данным, хлопок, который многие приняли за звук взрыва, произошёл из-за преодоления истребителем звукового барьера.

Об этом парижская полиция сообщила в своём Twitter. Согласно её информации, «очень сильный хлопок» был слышен не только в самом Париже, но и в пригороде. Это произошло около 11:55 (12:55 мск).

Взрыва не было, это звук преодоления истребителем звукового барьера, — говорится в сообщении.

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов попросили «не занимать линии для экстренных звонков», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что взрыв газа произошёл 27 сентября в пятиэтажном жилом доме в городе Донском в Тульской области.

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