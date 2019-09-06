https://static.news.ru/photo/7fc031d0-d093-11e9-922a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Fiuza/Xinhua/Global Look Press

В Сети появилось видео кражи работы уличного художника Бэнкси в Париже.

Инцидент произошёл около Центра Помпиду в ночь с 1 на 2 сентября. Жительница дома, расположенного неподалёку, увидела человека в люльке в одежде, похожей на униформу работников муниципальных служб. Он спокойно что-то делал с дорожным знаком, на котором находилось граффити, приписываемое Бэнкси. Ни у кого из прохожих он не вызывал подозрений. Женщина стала снимать происходящее на видео, которое позже появилось на сайте BFMTV .

Работа британского стрит-арт-художника была сделана в 2018 году на обратной части дорожного знака, который указывает на въезд в подземную парковку на улице Рамбюто.

Ранее News.ru писал о том, что из-за исчезновения этого граффити с крысой начато расследование.