В Сети появилось видео кражи работы уличного художника Бэнкси в Париже.
Инцидент произошёл около Центра Помпиду в ночь с 1 на 2 сентября. Жительница дома, расположенного неподалёку, увидела человека в люльке в одежде, похожей на униформу работников муниципальных служб. Он спокойно что-то делал с дорожным знаком, на котором находилось граффити, приписываемое Бэнкси. Ни у кого из прохожих он не вызывал подозрений. Женщина стала снимать происходящее на видео, которое позже появилось на сайте
Работа британского стрит-арт-художника была сделана в 2018 году на обратной части дорожного знака, который указывает на въезд в подземную парковку на улице Рамбюто.
Ранее News.ru писал о том, что из-за исчезновения этого граффити с крысой начато расследование.