Папа римский впервые с марта благословил верующих на площади Святого Петра

https://static.news.ru/photo/6d7cf8a6-9dc9-11ea-81cc-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Ã‚ÂVatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впервые с момента введения в Ватикане чрезвычайных мер в связи с пандемией коронавируса папа римский Франциск появился в окне Апостольского дворца, чтобы благословить католиков, собравшихся на воскресную проповедь на площади Святого Петра.

Об этом сообщает РИА Новости. 24 мая на площади перед дворцом собрались всего несколько десятков человек. Появление Франциска они приветствовали бурными аплодисментами и радостными выкриками.

Последний раз Франциск совершал этот традиционный жест 8 марта. 18 мая понтифик возобновил богослужения с участием верующих в соборе Святого Петра.

Раннее NEWS.ru сообщал, что папа римский из-за пандемии COVID-19 отложил на год Всемирную встречу семей и Всемирные дни молодёжи.