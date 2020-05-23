Папа римский впервые с марта благословил верующих на площади Святого Петра

Впервые с момента введения в Ватикане чрезвычайных мер в связи с пандемией коронавируса папа римский Франциск появился в окне Апостольского дворца, чтобы благословить католиков, собравшихся на воскресную проповедь на площади Святого Петра.
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Последний раз Франциск совершал этот традиционный жест 8 марта. 18 мая понтифик возобновил богослужения с участием верующих в соборе Святого Петра.
Раннее NEWS.ru сообщал, что папа римский из-за пандемии COVID-19 отложил на год Всемирную встречу семей и Всемирные дни молодёжи.
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