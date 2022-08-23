Отец подозреваемой в убийстве Дугиной Вовк сообщил о ее бегстве в Европу Отец подозреваемой в убийстве Дугиной Вовк рассказал, что его дочь находилась в Европе в качестве беженки

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Наталья Вовк, которую ФСБ России подозревает в убийстве политолога Дарьи Дугиной, незадолго до инцидента уезжала в Европу в качестве беженки, сообщил ее отец в беседе с РИА Новости. По его словам, позже дочь вернулась на Украину, но как она оказалась в России, он не знает.

В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом на Украину, — заявил он.

Ранее отец Вовк рассказал о последнем звонке от дочери. Она звонила ему за несколько дней до преступления, сказала, что она якобы находится в Прибалтике, в Литве. Кроме этого, он подтвердил, что Наталья Вовк служила в Вооруженных силах Украины, однако она не имела отношения к батальону «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена). По его словам, дочь оставила службу в армии по состоянию здоровья.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Журналистка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. В ФСБ заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.