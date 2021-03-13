Ошибки в стратегии вакцинации от COVID-19 заметили в Еврокомиссии

https://static.news.ru/photo/57beaf8e-848a-11eb-b2f0-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Barron/The Photo Access/Global Look Press

Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что стратегия ЕС по вакцинации от коронавируса имела ошибки, касающиеся заказов препарата.

Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки, — признался чиновник в интервью изданию Tagesspiegel.

При этом он указал, что не следует торопиться, итоги подводить лучше после окончания пандемии, когда «можно будет увидеть, что мы сделали не так». Тиммерманс назвал совместный заказ вакцин верным шагом. Однако, по его словам, такой формат предзаказов сыграл на руку богатым странам ЕС, в частности Германии.

Интервью Тиммерманса опубликовано 14 марта, а накануне пять стран ЕС — Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия — потребовали провести срочный саммит по проблемам справедливого распределения вакцин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания AstraZeneca 13 марта рассказала о новой задержке поставок её вакцины против COVID-19 ЕС. Предприятие объяснило сложности экспортными ограничениями, рассказал журналистам официальный представитель фирмы. Он отметил, что AstraZeneca сталкивается с трудностями производства препарата, из-за чего решила задействовать свои мощности за пределами ЕС для обеспечения спроса в 27 странах Евросоюза.