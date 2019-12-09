https://static.news.ru/photo/2ca67fc0-19bf-11ea-a37a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинская оппозиция в преддверии встречи «нормандской четвёрки» потребовала от Владимира Зеленского не допускать «никаких компромиссов» относительно европейского и евроатлантического курса страны и «деоккупации и возвращения Крыма» в ходе переговоров. Собравшиеся на «майдане» напомнили президенту Украины о судьбе Виктора Януковича и предупредили, что с ним может случиться то же самое, если людей не устроят итоги переговоров лидеров России, Германии, Франции, Украины в Париже.

По словам выступавшего со сцены «майдана» известного украинского телеведущего Виталия Гайдукевича, украинцы, которых «не устраивает мир любой ценой», готовы выступить против президента в случае неудачных, по их мнению, для Украины итогов «нормандской встречи».

Украинцы путём протестов могут добиться очередной смены власти, как это было в случае с Януковичем, уверен ведущий. Гайдукевича поддержали аплодисментами, выкрикивая лозунги с призывом к отставке Зеленского.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-разведчик из Израиля Яков Кедми предрёк Украине новую революцию после саммита в «нормандском формате».