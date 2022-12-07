Около 155 человек пострадали при столкновении поездов в Барселоне

Фото: David Oller/Keystone Press Agency/Global Look Press

При столкновении поездов на станции Монкада в Барселоне пострадали около 155 человек, пишет El Pais. Сотрудники экстренных служб эвакуировали всех пассажиров из поездов. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Врачи оказывают помощь пострадавшим.

По данным гражданской защиты, около 150 человек получили легкие ранения и еще пятеро менее серьезного характера. Пассажиры были эвакуированы менее чем за полчаса, в вагонах не осталось заблокированным ни одного человека, — говорится в публикации.

По словам очевидцев, в момент столкновения многие люди упали на пол. Движение поездов в обоих направлениях парализовано.

Ранее в Стамбуле в районе Алибейкей столкнулись городской автобус и трамвай, в результате аварии пострадали 19 человек, четверо из них получили тяжелые ранения. Местные СМИ сообщали, что на улице Маршала Февзи Чакмака трамвай сошел с рельсов из-за поломки и врезался в ехавший рядом автобус, тот задел легковой автомобиль.