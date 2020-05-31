Около 50 новых дорожных знаков появится в Финляндии

https://static.news.ru/photo/451d8386-a38b-11ea-a7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pius Koller/imageBROKER.com

Управление транспорта и связи Traficom Финляндии сообщило о реорганизации безопасности дорожного движения в стране. В рамках программу введут около 50 новых дорожных знаков.

Пересмотренный Закон о дорожном движении создаст основу для движения транспорта и безопасности в будущем. Реформа Закона о дорожном движении упрощает регулирование. Со вступлением в силу нового закона несколько правил также будут отменены. К ним относятся, например, Правила дорожного движения и Правила использования транспортных средств на дороге, — привели сообщение ведомства в РИА Новости.

Среди новых знаков будут: знак, запрещающий проезд на шипованной резине, знак с минимальной допустимой скоростью движения, знак, указывающий на участок дороги с приоритетом для велосипедистов и другие.

Особое внимание в реформе дорожной безопасности уделено велосипедистам. Для них вводятся несколько новых правил. Например, помимо специального знака, который отдаёт им приоритет в дорожном движении, велосипедистов обяжут оборудовать своё транспортное средство звонком и задней фарой.

Отмечается, что символ человека на дорожных знаках лишат гендерных отличий. Кроме того, в Финляндии откажутся от жёлтой разметки на дороге.

На реализацию реформы планируют потратить около 10 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы после критики. В проекте новой редакции закона предполагалось существенно увеличить штрафы за превышение скоростного режима.