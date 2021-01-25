Около 190 человек задержаны после акции протеста в Амстердаме

https://static.news.ru/photo/ec8dc858-5ebe-11eb-b392-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nik Oiko/Keystone Press Agency

Минимум 190 человек, участвовавших в беспорядках на акции против введённых правительством в связи с пандемией ограничительных мер, задержаны полицией.

Беспорядки вспыхнули в нескольких населённых пунктах Нидерландов во время комендантского часа. Протестующие били витрины, закидывали сотрудников полиции различными предметами, устраивали поджоги. Полиция применила против протестующих силу, использовались водомёты и слезоточивый газ.

190 Aanhoudingen na demonstratie op het Museumplein. 33 Aanhoudingen (waarvan 7 minderjarigen) voornamelijk terzake Openlijke geweldpleging.142 aanhoudingen terzake overtreding van de APV en 15 aanhoudingen tz 184 Sr.(bevel of vordering)De laatste groepe worden zsm heengezonden pic.twitter.com/lPBPvaI2NG — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 24, 2021

Сто девяносто задержаний после демонстрации на Музейной площади, 33 задержания (семеро из них — несовершеннолетние) в основном за совершение открытых актов насилия, 142 задержания в связи с нарушением муниципального законодательства и 15 — за нарушение 184-й статьи (о неповиновении требованиям полиции), — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Также 24 января толпа молодых людей в нидерландском городе Урк, который находится в 80 км от Амстердама, подожгла мобильный центр для тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. Когда на место инцидента приехала полиция, то злоумышленники закидали её стеклянными бутылками, а также запускали в силовиков фейерверки, писал NEWS.ru.