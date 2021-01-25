В Нидерландах протестующие сожгли центр тестирования на коронавирус

https://static.news.ru/photo/2bffd674-5e6b-11eb-8bbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmyVehicleClub/twitter.com

Толпа молодых людей в нидерландском городе Урк, который находится в 80 км от Амстердама, подожгла мобильный центр для тестирования граждан на коронавирусную инфекцию.

Когда на место инцидента приехала полиция, то злоумышленники закидали её стеклянными бутылками, а также запускали в силовиков фейерверки.

Сегодня вечером действовала группа бунтовщиков, нарушивших мирный порядок в Урке. С поведением, которое невозможно выразить словами. От забрасывания камнями полицейских машин и их уничтожения до поджога центра тестирования на коронавирус, — цитирует издание AD представителей муниципалитета.

Силовики усилили полицейские наряды служебными собаками. На одного из злоумышленников пришлось даже спустить собаку, поскольку он оказал сопротивление при задержании. Всего были арестованы 25 человек.

В Нидерландах уже вторые выходные подряд проходят несанкционированные акции протеста. Люди возмущены введением ограничительных мер из-за коронавируса, в том числе комендантского часа.

Несанкционированные акции вспыхивают в Амстердаме и Эйндховене. По данным портала NL Times, в нидерландской столице силовики были вынуждены разгонять демонстрантов с помощью водомётов, лошадей и собак. В Эйндховене был применён слезоточивый газ против протестующих. Были арестованы десятки человек.

Как писал NEWS.ru, власти Франции решили ввести новый карантин из-за коронавируса. Объявить локдаун должен президент Франции Эммануэль Макрон. Тема введения карантина станет основной повесткой дня на заседании Совета по обороне 27 января.