13 января 2026 в 13:18

Сразу ряд областей Украины погрузился во тьму

В шести областях Украины произошли отключения электроэнергии

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в шести областях Украины произошли отключения электричества, сообщили в Министерстве энергетики страны в Telegram-канале. Во всех регионах действуют графики почасовых ограничений подачи электроэнергии, а в Киеве и Киевской области введен аварийный режим.

Обесточены потребители в городе Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, <...> Черниговской областях, — говорится в сообщении.

Ранее энергетическая компания ДТЭК сообщила, что на Украине сложилась самая тяжелая за всю зиму ситуация с подачей электричества. В холдинге отметили перебои в энергоснабжении Днепропетровска и Днепропетровской области, а также напряженную обстановку в Киеве и Киевской области, где над восстановлением сети работают 187 бригад.

Кроме того, власти украинской столицы сообщили о массовом закрытии магазинов крупных продуктовых сетей. Причиной стали серьезные сбои в энергоснабжении, которые не смогли компенсировать резервные генераторы. Проблемы с электричеством парализовали не только торговые объекты.

