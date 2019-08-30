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Избранный депутатами Верховной рады на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение парламента состав своего кабинета. В него вошли 15 министров и два вице-премьера.

Кроме главы МВД, на посту которого предложено оставить Арсена Авакова, остальные члены правительства — новички, передаёт ТАСС. Как писал News.ru, ранее депутаты Рады приняли решение оставить Авакова в должности министра...