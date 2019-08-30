Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг сообщения о завершении обмена заключёнными между Киевом и Москвой и призвал СМИ не распространять непроверенную информацию.
Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества, — говорится в сообщении офиса в Facebook.
В администрации заверили, что о завершении процесса освобождения удерживаемых лиц будет сообщено на официальных каналах.
Ранее News.ru писал, что с аналогичным призывом к журналистам обратилась представитель СБУ Елена Гитлянская. Она выразила надежду на то, что диалог между Киевом и Москвой скоро завершится, и попросила СМИ набраться терпения.