Одинокий мужчина взял кредит ради попыток найти любовь в Интернете

https://static.news.ru/photo/923b539e-479e-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великобритании одинокий 26-летний мужчина потерял 38 тысяч фунтов при попытке найти любовь на сайте знакомств. Он остался в одиночестве после смерти матери, и родственники посоветовали ему поискать счастья в Интернете.

Как сообщает издание Metro, мужчина прислушался к советам и попытался забыться при помощи сетевого общения. Однако встретить он смог не любовь, а мошенников. Три попытки завести отношения закончились тем, что мужчина каждый раз терял деньги.

Первая девушка сообщила ему, что живёт в США и ей необходимо вернуться домой. Пылкий влюблённый без раздумий перевёл предмету воздыханий целых 18 тысяч фунтов.

Вторая девушка оказалась скромнее и попросила лишь перечислять ей по 200 фунтов в месяц на еду. Всего при общении с данной дамой мужчина расстался с 900 фунтами.

Третья виртуальная любовь рассказала, что у её адвоката есть драгоценный камень, который необходимо продать. Мужчина без раздумий взял на себя все расходы по заключению сделки, даже взял для этого кредит.

В результате британец так и не нашёл свою любовь, однако потратил все свои накопления и остался должен.

Ранее NEWS.ru сообщил, что мошенники начали использовать Telegram-бот для подмены номера телефона и голоса. Это может спровоцировать целую волну телефонных обманов, с другой стороны, может послужить на благо закона.