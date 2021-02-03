Одинокий мужчина взял кредит ради попыток найти любовь в Интернете

В Великобритании одинокий 26-летний мужчина потерял 38 тысяч фунтов при попытке найти любовь на сайте знакомств. Он остался в одиночестве после смерти матери, и родственники посоветовали ему поискать счастья в Интернете.
Как сообщает издание Metro, мужчина
Первая девушка сообщила ему, что живёт в США и ей необходимо вернуться домой. Пылкий влюблённый без раздумий перевёл предмету воздыханий целых 18 тысяч фунтов.
Вторая девушка оказалась скромнее и попросила лишь перечислять ей по 200 фунтов в месяц на еду. Всего при общении с данной дамой мужчина расстался с 900 фунтами.
Третья виртуальная любовь рассказала, что у её адвоката есть драгоценный камень, который необходимо продать. Мужчина без раздумий взял на себя все расходы по заключению сделки, даже взял для этого кредит.
В результате британец так и не нашёл свою любовь, однако потратил все свои накопления и остался должен.
Ранее NEWS.ru сообщил, что мошенники начали использовать Telegram-бот для подмены номера телефона и голоса. Это может спровоцировать целую волну телефонных обманов, с другой стороны, может послужить на благо закона.