Один человек погиб в результате взрыва в Леверкузене

Один человек погиб при взрыве на химическом предприятии компании Currenta в немецком Леверкузене на юге федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Об этом сообщает телеканал Welt.
Отмечается, что жизнь одного пострадавшего
Инцидент произошёл в районе Бюрриг. Причина случившегося пока не установлена. Известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Из-за инцидента некоторые дороги закрыты. Власти города объявили крайнюю степень опасности. Жителей попросили не открывать окна.
В компании Сurrenta рассказали, что двое сотрудников предприятия в Леверкузене серьёзно пострадали при взрыве цистерны, ещё пятеро пропали без вести.