Один человек погиб в результате взрыва в Леверкузене

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Мощный взрыв произошёл на территории полигона в немецком городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. По данным полиции, несколько человек пострадали. Об этом сообщает издание FOCUS Online.

Инцидент произошёл в районе Бюрриг. По предварительным данным, взрыв прогремел на мусоросжигательном заводе. Причина случившегося пока не установлена. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Из-за инцидента некоторые дороги закрыты. Власти города объявили...