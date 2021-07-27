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Один человек погиб в результате взрыва в Леверкузене

14:19, 27 июля 2021
Один человек погиб в результате взрыва в Леверкузене Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press
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Один человек погиб при взрыве на химическом предприятии компании Currenta в немецком Леверкузене на юге федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Об этом сообщает телеканал Welt.

Отмечается, что жизнь одного пострадавшего находится под серьёзной угрозой. 

Инцидент произошёл в районе Бюрриг. Причина случившегося пока не установлена. Известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Из-за инцидента некоторые дороги закрыты. Власти города объявили крайнюю степень опасности. Жителей попросили не открывать окна.

В компании Сurrenta рассказали, что двое сотрудников предприятия в Леверкузене серьёзно пострадали при взрыве цистерны, ещё пятеро пропали без вести.

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