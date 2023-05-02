Очевидцы сообщили о взрывах в Запорожье Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали несколько взрывов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В находящемся под контролем Киева городе Запорожье слышны взрывы и стрельба из стрелкового оружия. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробности произошедшего он пообещал поведать позже.

В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы и стрельба из стрелкового оружия. По предварительным данным, работает ПВО ВСУ, — написал Рогов.

Он подчеркнул, что последний фактор представляет наибольшую опасность для мирного населения.

1 мая Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Михайловка в Запорожской области. В результате два человека погибли, 14 получили ранения.

Также он сообщил, что российская армия нанесла удар по украинским складам с боеприпасами и горючим в Павлограде. По словам Рогова, запасы снарядов и топлива готовились Киевом для планируемого контрнаступления. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.