NYT отношения Польши и ФРГ на фоне конфликта на Украине ведут к расколу ЕС

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Разногласия между Польшей и Германией на фоне украинского конфликта ведут к расколу в Евросоюзе и НАТО, написал обозреватель Стивен Эрлангер в статье, опубликованной The New York Times. В качестве примера он привел спор из-за комплексов ПВО Patriot, которые ФРГ решила предоставить Польше после инцидента с украинской ракетой, а Варшава стала настаивать на их передаче Киеву.

По словам автора, убедили Польшу принять комплексы только значительное беспокойство союзников по Альянсу и общественная критика. Он также привел мнение регионального управляющего директора Германского фонда Маршалла Михала Барановского по этому поводу.

Вся эта история — словно рентгеновский снимок печальных отношений между Польшей и Германией. Все даже хуже, чем я думал, а я давно наблюдаю за этим, — цитирует обозреватель Барановского.

Эрлангер добавил, что отношения между Польшей и Германией остаются напряженными вот уже несколько десятилетий. В частности, Варшава всегда критиковала Берлин за связи с Россией. Украинский конфликт лишь усилил недоверие в сфере безопасности между европейскими странами.

Ранее польский аналитик Анна Квятковская заявила, что конфликт на Украине сместил европейские центры силы на восток. Польша, благодаря «исключительной реакции» и «беспрецедентной помощи» Киеву усилила свое влияние и повысила значение «как в политическом измерении, так и в сфере безопасности». Германия для сохранения своего лидирующего положения на континенте должна добиваться тесного союза с Варшавой.