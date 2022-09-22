Мечты Эрдогана: уговорит ли турецкий лидер Россию признать Северный Кипр? Москва может согласиться на политические игры президента Турции, но по своим правилам

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совсем недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган запугивал греков «трагическим концом» и грозился напасть на Элладу «внезапно глубокой ночью». А на этой неделе с трибуны 77-й сессии Генассамблеи ООН он призвал мировое сообщество как можно скорее признать самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). До сих пор единственной страной, которая это сделала, остается сама Турция. В последнее время ходят слухи, будто и Россия может признать ТРСК вслед за Анкарой в первых рядах. Каковы шансы Северного Кипра обрести независимость на международной арене, разбирался NEWS.ru.

По словам Эрдогана, международное признание — единственный путь разрешить кипрский конфликт (замороженный с 1974 года), все остальные способы он не собирается даже рассматривать. Турецкий лидер вспоминает о турках-киприотах редко, но довольно метко. В 2020 году, сразу после урегулирования конфликта в Карабахе Эрдоган отправился на Северный Кипр, где провел переговоры с руководством непризнанной мировым сообществом республики. Теперь по стопам Анкары идут преданные друзья Турции — они тоже встречаются с руководством ТРСК и, по всей видимости, подумывают над установлением с ней дипломатических отношений.

История противостояния Европы и Турции на острове Кипр началась в 70-е годы прошлого века после почти полувековой эпохи английского колониализма. Для Кипра она завершилась в 1960 году. Согласно подписанным соглашениям, Великобритании, Греции и Турции был предоставлен статус гарантов «независимости, территориальной целостности и безопасности» острова.

Хотя с самого начала турки-киприоты не превышали 18% населения острова, однако занимали значимое место в правительстве и принимали активное участие в политической жизни страны. Со временем это начало возмущать греков-киприотов, которые инициировали конституционную реформу. Среди них набирала популярность идея эносиса — присоединения к Греции. Как известно, 15 июля 1974 года при поддержке греческой военной хунты, или режима «черных полковников», была предпринята попытка госпереворота на Кипре. Президент Кипра Макариос III был отстранен от власти. За защиту своих собратьев взялась континентальная Турция. Проникновение турецких войск на остров в 1974 году разделило Кипр на турецкую (северную) и греческую (южную) части. С тех пор турки-киприоты живут в самопровозглашенном государстве, которое признает только Анкара.

Фото: Klaus Rose/Global Look Press Немецкие студенты выступают против турецкого вторжения в 1974 году.

Греческая община была вынуждена покинуть кипрский город Варуша (квартал в Фамагусте, который до турецкого захвата был популярным туристическим местом, а ныне является «городом-призраком»), который заселило турецкое население. Все попытки международного сообщества решить кипрский вопрос терпят крах уже почти полвека. Как бы то ни было, по резолюции 550 Совбеза ООН 1984 года какие-либо попытки заселить части Варуши лицами, ранее там не жившими, недопустимы.

В очередной раз ООН посадила стороны за стол переговоров в прошлом году. Однако, по признанию генсека всемирной организации Антониу Гуттериша, договориться не удалось.

И, судя по настрою Эрдогана, вряд ли удастся. Потому что иного способа, кроме признания Северной Никосии, Анкара не видит. Турецкий лидер не перестает настаивать на признании ТРСК, утверждая, что там живет «отдельная нация», нуждающаяся в своем государстве.

Рассчитываем на окончательное урегулирование кипрского вопроса справедливым образом. Мы всегда сотрудничали с ТРСК, чтобы добиться этой цели. На этом острове два государства, две разные нации. Этот факт должны принять все. Именно так мы сможем решить имеющиеся проблемы на Кипре. Турки-киприоты имеют равные и суверенные права. Важно, чтобы их международный статус был принят. Обращаемся к международному сообществу с призывом прекратить вводить санкции в отношении турецких киприотов и отменить все эмбарго раз и навсегда, — заявил Эрдоган.

К подобным заявлениям турецкого президента в Европе всегда относятся с настороженностью. Там вместе с США и любые контакты Эрдогана с руководством ТРСК считают «незаконными и неприемлемыми». Но Анкару позиция Запада вовсе не смущает. Турецкий лидер продолжает оказывать давление в вопросе признания Северного Кипра и даже сумел привлечь на свою сторону некоторых сторонников. Так, в прошлом месяце глава ТРСК Эрсин Татар встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Игр исламской солидарности в Конье. А недавно министр иностранных дел турок-киприотов Тахсин Эртугрулоглу провел переговоры со своим пакистанским коллегой Билавалой Бхутто Зардари в Нью-Йорке (во время, но за пределами Генассамблеи ООН, в которой ТРСК не состоит). К тому же Северному Кипру могут предоставить статус наблюдателя в Организации тюркских государств в ноябре этого года на ежегодном саммите в Самарканде.

Фото: Yiorgos Doukanaris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Глава Северного Кипра Мустафа Акынджи (справа) и кортеж президента Турции Эрдогана (слева) направляются к месту празднования 41-й годовщины основания ТРСК, 20 июля 2015 года.

Интересно, что в списке среди возможных претендентов на провозглашение независимости ТРСК оказалась и Россия. Несколько дней назад телеканал CNN Türk со ссылкой на свои источники сообщил, что в ноябре могут запустить прямые авиарейсы из России на Северный Кипр. Эту информацию подтвердил и Эрдоган. По его словам, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным на одной из их встреч. Позже лидер турок-киприотов сообщил, что одна из частных российских авиакомпаний уже подала заявку на полеты на Северный Кипр.

И хотя российское посольство в Никосии ранее опровергло подобные слухи, новость все-таки успела создать общественный резонанс. По сути, это означало бы фактическое признание ТРСК с российской стороны. По всей видимости, такие разговоры появились на фоне значительного сближения Москвы и Анкары после начала спецоперации России на Украине. Как известно, Турция, несмотря на противостояние НАТО с Москвой, отказалась от введения антироссийских санкций и выступила за укрепление двустороннего торгового сотрудничества. Западные страны, в том числе и США, не раз угрожали Анкаре введением санкций. Но турецкие власти это не страшит.

К тому же не стоит забывать, что все пассажиры, прибывшие на территорию ТРСК не с греческой части через КПП в Никосии (единственной в мире разделенной столицы), рискуют попасть в санкционные списки ЕС.

Впрочем, позиция Запада по этому вопросу сейчас мало кого волнует, заявил в беседе с NEWS.ru востоковед Алексей Образцов. Он напомнил, что Анкара напирает на один из основополагающих принципов международного права — волеизъявление народа и право наций на самоопределение (в противовес этому принципу выступает территориальная целостность).

Нельзя объединить Кипр вопреки желанию 40% населения (ровно такой процент составляют турки-киприоты. — NEWS.ru), которое не хочет больше жить с греками. В прошлом веке греки под видом туристов начали отправлять войска в греческую часть Кипра. Турция реагировала точно так же, чтобы защитить своих соплеменников. Поскольку ни одна из сторон не смогла одержать убедительной победы, произошел раздел острова. Нельзя идти против воли людей. Поэтому континентальная Турция и оказала помощь своим братьям, — считает Образцов.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

При этом эксперт допустил, что Москва может признать Северный Кипр, но в обмен на столь широкий политический жест потребуется заметный ответный шаг. Например, по мнению собеседника NEWS.ru, им могло бы стать признание Турцией Крыма частью России (хотя пока Анкара категорически не настроена это делать).

Это вопрос торговли. Гипотетически возможно, что Турция взамен на признание Россией ТРСК может признать Крым. Так два влиятельных государства создадут прецедент в мировой политике, — уверен Образцов. — Неважно, как на это отреагирует ЕС. Для Турции сотрудничество с Западом, конечно, остается в числе приоритетов, но тут обязательства очень взаимные. Армия Турции — вторая по величине и оснащенности в НАТО — единственный «железный кулак» на юге, никакой другой военной силы в этом регионе нет. Зависимость тут взаимная. Поэтому Эрдоган чувствует, что его руки достаточно свободны и развязаны, чем он и пользуется.

Несмотря на разногласия между Эрдоганом и Западом, уступок в кипрском вопросе от Анкары ожидать не стоит. Тем более что, по предварительным данным, в Восточном Средиземноморье имеются огромные запасы газа и нефти. По всей видимости, все противодействующие стороны положили глаз на энергетические ресурсы. Не зря Эрдоган пообещал избирателям, что Турция к 2023 году начнет покрывать все свои энергетические потребности самостоятельно.