Норвежский суд оправдал бизнесмена Андрея Якунина

Фото: pixabay

Норвежский окружной суд Нур-Тромс и Сенья в городе Тромсе освободил бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан 17 октября за проведение фотосъемки с использованием беспилотника на Шпицбергене, сообщает телеканал NRK. Адвокат предпринимателя Йон Кристиан Элден заявил, что доволен решением суда и добавил, что все остальные судебные решения должны быть отменены. По его словам, закон не разделяет подданных европейских стран от граждан России.

Это здравый смысл, это в соответствии с санкционными нормами ЕС. Ни для британцев, ни для русских не является преступлением использование любительских дронов в Норвегии. Закон ЕС четкий и не запрещает такие полеты, — сказал Элден.

В ходе процесса Якунин считал себя подданым Великобритании, а обвинение утверждало, что Норвегия сама определяет, какое гражданство следует признать основным.

МИД РФ ранее вызвал посла Норвегии Роберта Квиле из-за задержания россиян на территории королевства за противозаконное использование дронов. В ведомстве заявили, что приговоры в отношении граждан РФ политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия.