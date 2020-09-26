Нобелевские лауреаты призвали ввести во Франции карантин перед Рождеством

https://static.news.ru/photo/5f270c9e-000a-11eb-9338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Baucher via www.imago-im/Global Look Press

Лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года француженка Эстер Дюфло и индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи дали французским властям совет, как избежать массовых госпитализаций после праздников.

По мнению экономистов, на всей территории Франции до католического Рождества нужно ввести режим самоизоляции, особенно для пожилых людей. Лауреаты предложили ввести карантин с 1 по 20 декабря, а после 21 декабря организовать масштабную кампанию бесплатного тестирования, чтобы люди испытывали меньше сомнений перед поездкой к родным на рождественские праздники.

В случае, если ограничения ввести непосредственно в Рождество, то президент страны Эммануэль Макрон «будет выглядеть Гринчем или отцом Фуэттаром», считают они. А чтобы ограничения не сказались негативно на экономике, нужно стимулировать покупку подарков заранее, ещё в ноябре, разрешая магазинам проводить распродажи и продлевать часы работы, пишет Le Monde.

По последним данным, во Франции за прошедшие сутки коронавирусом заразились более 15 тысяч человек, общее число заболевших с начала эпидемии составляет 513 тысяч, скончались свыше 31 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболеваний коронавирусом. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

При этом руководителям предприятий столичный градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на удалёнку и обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил