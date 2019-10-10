https://static.news.ru/photo/94b27a48-eb5b-11e9-b9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нидерланды намерены выяснить, почему воздушное пространство над местом крушения рейса MH17 в Донбассе не было закрыто для полётов, в том числе на территории Украины и России, рассказал глава МИД Голландии Стеф Блок.

На прошлой неделе было решение <...> провести расследование того, почему не было закрыто воздушное пространство как на Украине, так и в России, — цитирует дипломата РИА Новости .

Ранее Москва назвала вопиющим фактом то, что с Незалежной сняли вину за отсутствие запрета на авиаперевозки в указанном районе.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. Следствие cчитает, что ракету, сбившую Boeing, доставили из России. В МИД РФ обвинения против Москвы назвали несостоятельными, а расследование — однобоким и предвзятым.

Ранее News.ru писал, что Российская Федерация всегда высказывала готовность принять активное участие в объективном расследовании причин крушения Boeing. Об этом заявил представитель посольства РФ в Гааге, комментируя решение парламента Нидерландов о расследовании роли Украины в деле о катастрофе.