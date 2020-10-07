Нидерланды поддержат санкции против РФ из-за отравления Навального

https://static.news.ru/photo/cafd2ce2-0379-11eb-ae31-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что на следующем заседании Европейского совета королевство поддержит предложение о введении новых санкций против России в связи с отравлением политика Алексея Навального.

Он отметил, что в стране разделяют позицию Германии и Франции по этому вопросу.

Мы разделяем заключение Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме участия и ответственности России. На следующем заседании Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям, — написал дипломат в Twitter.

We share the conclusion of & that there is no other plausible explanation for #Navalny âs poisoning than Russian involvement & responsibility. At the next EU-Council we will therefore support the call for sanctions. 2/2 @MinBijleveld — Stef Blok (@ministerBlok) October 7, 2020

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят ситуацию, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Также СМИ сообщили, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.