14 января 2026 в 11:24

Нидерландский наемник ВСУ собирал деньги на экипировку необычным способом

Нидерландский наемник ВСУ Виссер собирал деньги на экипировку через TikTok

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нидерландский наемник Герард Виссер, ранее упоминавшийся в материалах о проблемах иностранцев в ВСУ, собирал деньги на экипировку для своего подразделения через TikTok, передает РИА Новости. Его личность была подтверждена путем сравнения фотографий из соцсетей с интервью, в котором он жаловался на давление и жестокое обращение в украинской армии.

Пожертвуйте средства нашему подразделению иностранного легиона, чтобы мы могли купить все необходимое на передовой: защитную экипировку, материалы, внедорожники. Важен каждый евро и каждый доллар, — приводятся в материале слова наемника.

Ранее в силовых ведомствах сообщили, что потери среди иностранных наемников, принимающих участие в боях на стороне ВСУ, продолжают увеличиваться. С февраля 2022 года было ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии, что происходит на фоне дипломатических усилий властей этой страны.

Кроме того, бывший наемник из Нидерландов под псевдонимом Хендрик рассказал, что украинские командиры применяют нацистские методы в армейских подразделениях. По его словам, это стало одной из ключевых причин его ухода из ВС Украины.

ВСУ
наемники
Нидерланды
экипировка
TikTok
