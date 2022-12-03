Несолоно хлебавши За океаном из Макрона не вышло де Голля

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

После ухода на покой фрау Меркель Эммануэль Макрон неоднократно делал попытки стать реальным первым дипломатом Европы, политиком, берущим на себя ответственность говорить от имени всего континента. Новая попытка была им предпринята в ходе государственного визита в Вашингтон.

Собственно, самой поездке предшествовала показательная «артподготовка». Макрон то удивлялся, отчего это Америка ведет себя не по-союзнически, воспользовавшись разрывом Европейского союза с Москвой и продавая свой демократический газ по явно завышенным ценам. То он глубоко впечатлялся откровенно антиевропейской экономической политикой США, которая выразилась в принятии Inflation reduction act (IRA). А этот акт предусматривает, что под предлогом защиты климата и стимулирования перехода к зеленой энергетике администрация Байдена путем льгот и субсидий намеревается влить в свои передовые высокотехнологические отрасли не менее 370 миллиардов долларов.

На деле речь откровенно идет о нарушении принципов равной и открытой конкуренции, о чистоте которой США всегда громко ратовали на словах. Потому-то в Европе и крепло убеждение в том, что фактически инспирированный американцами конфликт на Украине направлен не только на ослабление России, но и целенаправленно лишает будущего лояльных европейцев. Поскольку напуганные ростом издержек и перспективами энергетического голода передовые европейские компании бросились переносить свои исследовательские центры, производство и логистику за океан. А это коренным образом усугубляет общие потери ЕС от роста напряженности вокруг украинского конфликта.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Месье Эммануэля, видимо, ничему не научил эпизод с потерей французской промышленности австралийского заказа на производство подводных лодок, который оценивался в 66 миллиардов долларов. Тогда именно американцы решили, что нечего их ВПК терять такой кусок. И заказ от французов уплыл. Париж, что называется, утерся. Но, как видно, Макрон иллюзий о справедливом и равноправном трансатлантическом союзе не утратил.

Поэтому, прибыв с визитом в Вашингтон и обменявшись объятиями с Байденом, Макрон завел старую песню о том, что обе страны должны «рука в руке» идти вперед. Он повторял эту мантру о тесном историческом союзе и на торжественном обеде, и на пресс-конференции, и на гала-вечере во французском посольстве, куда в качестве свиты прибыли и миллиардер Бернар Арно, и режиссер Люк Годар, и другие известные французы.

Однако даже смелое заявление Макрона о том, что IRA (не путать с ирландскими террористами) может расколоть западный союз, кажется, не произвело сильного впечатления на американцев. Байден символически похлопал по плечу французского президента, назвал Францию «самым старым союзником», с которым США разделяют идеалы «свободы, равенства, братства», но ловко сместил акцент встречи на обсуждение ситуации на Украине и даже выразил готовность при определенных условиях обсудить этот конфликт с Владимиром Путиным. Собственно, эти заявления и стали самыми резонансными.

Макрон подпевал как мог. И даже сделанное накануне поездки заявление французского МИД о создании некоего международного суда, готового рассмотреть «российские военные преступления», явно вписывалось в программу демонстрации абсолютной лояльности в обмен на экономические уступки.

Но Джо Байден, прекрасно сознающий правила большой игры, лишь дал крайне абстрактное обещание что-то там подкорректировать в «отношении парней, которые идут с нами». Ради этого будет создана рабочая группа для решения возникающих торговых противоречий. Видимо, возможностей ВТО для решения таких проблем давно недостаточно. Воистину такая организация существует только для давления на развивающиеся страны, западные живут по своим удобным правилам.

Но капиталы ушли и продолжают уходить за океан уже сейчас, а новая бюрократическая структура начнет заседать только завтра, фактически фиксируя европейские потери. Теперь Макрон припишет себе особые заслуги в защите общеевропейских интересов. Вот только чтобы стать настоящим преемником де Голля, у Макрона нет ни храбрости, ни воли.