Непривитых медиков во Франции станут увольнять

Глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что не прошедшие вакцинацию от коронавируса медработники страны с 15 сентября не смогут работать и получать зарплату. О новых санкциях он рассказал в эфире телеканала LCI.

С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать и вам не будут платить, — подчеркнул Веран.

Чиновник прокомментировал обращение к нации президента Франции Эммануэля Макрона, который 12 июля заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работников больниц. Политик также не исключил введение обязательной вакцинации для всех французов.

Ранее стало известно, что во Франции выразили недовольство признанием Грецией российских вакцин. Власти Франции сожалеют, что Греция разрешила въезд людям, привитым от коронавируса российскими и китайскими вакцинами. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Он добавил, что во Францию запрещён въезд тем, кто получил вакцины, произведённые в России или Китае.