Немецкое издание объяснило причину поражения Гитлера во Второй мировой

Немецкое издание Die Welt опубликовало материал, посвящённый поражению Адольфа Гитлера во Второй мировой войне. Так, в качестве основы в статье приводятся мемуары фашистских офицеров, которые были недовольны действиями фюрера.
В частности, в публикации
По мнению авторов статьи, в то время Вермахт попросту не обладал физической и военной мощью для организованного наступления на города, расположенные на побережье Чёрного, Балтийского, Баренцева и Белого морей.
Ранее NEWS.ru писал, что власти ФРГ решили усилить борьбу с оправданием массового уничтожения евреев гитлеровцами, заявили представители Международного альянса в память о холокосте (IHRA). Германия недавно стала участницей данной организации.
Теперь Берлин сосредоточит свои усилия на предотвращении искажения фактов и тривиализации трагических событий на территории Европы времён Третьего рейха. В республике уже создана группа экспертов, разрабатывающих план борьбы для ФРГ и других стран.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен