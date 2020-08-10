Немецкое издание объяснило причину поражения Гитлера во Второй мировой

https://static.news.ru/photo/e4490d5c-db41-11ea-894a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scherl/Global Look Press

Немецкое издание Die Welt опубликовало материал, посвящённый поражению Адольфа Гитлера во Второй мировой войне. Так, в качестве основы в статье приводятся мемуары фашистских офицеров, которые были недовольны действиями фюрера.

В частности, в публикации утверждается , что Гитлер совершил фатальную ошибку в марте 1944 года на Восточном фронте. По тактике «жестокой обороны», которую позднее назовут «доктриной добровольной блокады» фашисты до последнего сражались с советскими солдатами, пока те незаметно обходили блок-посты, занятые нацистами, и продолжали наступление.

По мнению авторов статьи, в то время Вермахт попросту не обладал физической и военной мощью для организованного наступления на города, расположенные на побережье Чёрного, Балтийского, Баренцева и Белого морей.

Ранее NEWS.ru писал, что власти ФРГ решили усилить борьбу с оправданием массового уничтожения евреев гитлеровцами, заявили представители Международного альянса в память о холокосте (IHRA). Германия недавно стала участницей данной организации.

Теперь Берлин сосредоточит свои усилия на предотвращении искажения фактов и тривиализации трагических событий на территории Европы времён Третьего рейха. В республике уже создана группа экспертов, разрабатывающих план борьбы для ФРГ и других стран.