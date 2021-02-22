Немецким пивоварам пришлось уничтожить миллионы литров пива из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4d19ed4-75cf-11eb-a5ec-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Производители пива в Германии были вынуждены уничтожить миллионы литров напитка из-за коронавируса.

Согласно данным Объединения немецких пивоваров, в рамках локдауна власти решили закрыть предприятия общественного питания. О дате снятия ограничений пока неизвестно, а производители не смогли продать свой продукт.

В пресс-службе уточнили, что пивоварни понесли ущерб в миллионы евро. Также отрасль осталась без поддержки, так как эти предприятия не считаются гастрономическими точками.

В объединении добавили, что производители пережили мировые кризисы и войны, а теперь находятся на грани закрытия не по своей вине.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперимент по маркировке пивных напитков стартует во всех российских регионах с 1 апреля. Он продлится до 31 августа, а за его проведение ответственными будут сразу несколько ведомств, в том числе Минпромторг, Минфин, Минцифры, ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ.