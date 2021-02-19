В России маркировать пиво начнут с 1 апреля

https://static.news.ru/photo/ff463304-72c3-11eb-a01e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперимент по маркировке пивных напитков стартует во всех российских регионах с 1 апреля. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Он продлится до 31 августа, а за его проведение ответственными будут сразу несколько ведомств, в том числе Минпромторг, Минфин, Минцифры, ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ.

План проведения, график и методические рекомендации Министерства промышленности и финансов подготовят до 30 июня. Маркировать будут не только пиво, но и слабоалкогольные напитки — сидр, медовуху, пуаре и даже безалкогольное пиво.

Провести эксперимент предложили в Минпромторге из-за того, что подсчитали объём нелегального пивного рынка в России. Оказалось, он составляет до 12% в зависимости от региона, а государство из-за этого теряет до 22 млрд рублей в год.

Ранее Союз российских пивоваров предложил установить минимальную цену на пиво в 45 рублей за 0,5 литра и внёс это предложение в Минфин. Ведомство рассматривает инициативу предпринимателей, которые считают, что дополнительные меры поддержки помогут отечественному производителю бороться с демпингом, который часто используют трансатлантические компании, чтобы вытеснить конкурентов, сообщал NEWS.ru.