Немецкий журналист рассказал, как Евросоюз приближает свой кризис Журналист Бонзе: санкции и провальная политика приближают Европу к «мегакризису»

Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейский союз идёт к «мегакризису» с непредвиденными последствиями. В этом ему способствуют провальная внутренняя политика и антироссийские санкции. Такое мнение высказал в статье на портале Telepolis немецкий журналист Эрик Бонзе.

По мнению автора, обстановка в Европе была напряжённой задолго до кризиса на Украине. Росла инфляция, энергетический рынок оказался перегрет, при этом государства — члены ЕС не могли договориться о совместных действиях и даже Европейский центробанк (ЕЦБ), по словам Бонзе, «сунул голову в песок». А когда ввели санкции в отношении России, начались ещё больший рост цен и колебания рынка, поскольку все побочные эффекты санкций были проигнорированы.

Теперь результат оказался налицо. Это ужасно, — заявляет журналист.

Он напомнил, что инфляция в еврозоне в этом году обещает составить 7,6% — исторический максимум. При этом евроэкономика увеличится лишь на 2,6%. Евро же почти достиг одного уровня с долларом и это свидетельствует, по мнению Бонзе, о страхе перед рецессией в Европе, вызванной газовым кризисом.

При этом никакого чёткого плана действий в сложившейся ситуации у ЕС нет, подчёркивает журналист. В частности, в своём плане на случай ЧС с газом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева общественных помещений до 19 градусов

Речь идет о провальной политике. ЕС с осени с открытыми глазами идет к мегакризису. Этот кризис уже давно не затрагивает только лишь энергетические рынки. Он также влияет на экономическую политику и валютный союз — и, таким образом, на «ядро» ЕС. Быть может, назревает крах — еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями, — предупредил журналист.

Он также добавил, что Брюссель отказывается признавать надвигающуюся катастрофу и лишь усугубляет ситуацию, готовя седьмой пакет санкций против РФ.

Ранее населению и предприятиям Европы предложили топ-5 способов снизить потребление газа. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал сделать это как можно скорее. Впрочем, как он заметил, взлёт цен и так серьёзно снизил темпы потребления газа европейцами, но «значительное дополнительное сокращение необходимо, чтобы подготовить Европу к сложной зиме».