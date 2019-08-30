https://static.news.ru/photo/58a1d4e0-cbee-11e9-b8c4-fa163e074e61_660.jpg Ларс Мотц Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Житель немецкой столицы Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим размером ноги.

16-летний молодой человек носит обувь 57-го размера. Его левая стопа имеет длину 35,05 см, а правая — 34,98 см, передаёт DPA .

Ему приходится шить обувь на заказ, так как массового производства вещей такого размера не существует. Пара ботинок может стоить €1,8 тысячи, однако эту сумму выплачивают местные власти.

Здорово, что этот рекорд принадлежит мне, — поделился подросток.

Он рассказал, что ощущает определённые трудности из-за размера своих стоп. Так, ему тяжело подниматься по ступеням и невозможно заниматься определёнными видами спорта. Кроме того, в будущем он ожидает проблем с автошколой.

Ранее News.ru писал, что восьмилетний житель Советска Владислав Черепанов установил новый мировой рекорд по жиму штанги лёжа. За 25 минут он поднял 10-килограммовую штангу 701 раз. Юный рекордсмен учится в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья и перемещается в инвалидной коляске.