Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил о намерении претендовать на пост главы Христианско-демократического союза Германии (ХДС).
О готовности занять высшую партийную позицию депутат сообщил нынешнему лидеру ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая 10 февраля рассказала о нежелании выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии.
Конкуренцию ему, как ожидается, составят давний соперник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Фридрих Мерц, министр здравоохранения Йенс Шпан и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет,
Ранее Рёттген призвал к максимальному политическому и экономическому давлению на Москву с целью прекращения «бомбардировок гражданского населения» в Сирии, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен