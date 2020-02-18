https://static.news.ru/photo/b2f3a494-5246-11ea-971c-fa163e074e61_660.jpg Норберт Рёттген Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил о намерении претендовать на пост главы Христианско-демократического союза Германии (ХДС).

О готовности занять высшую партийную позицию депутат сообщил нынешнему лидеру ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая 10 февраля рассказала о нежелании выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии.

Конкуренцию ему, как ожидается, составят давний соперник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Фридрих Мерц, министр здравоохранения Йенс Шпан и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, отмечает Reuters.

Ранее Рёттген призвал к максимальному политическому и экономическому давлению на Москву с целью прекращения «бомбардировок гражданского населения» в Сирии, писал NEWS.ru.