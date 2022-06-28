В Германии рассказали о выгоде страны от спецоперации на Украине Junge Welt: власти ФРГ использовали события на Украине как повод для увеличения оборонного бюджета

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Немецкие власти использовали конфликт на Украине как повод для увеличения оборонного бюджета ФРГ, заявила в интервью Junge Welt активистка альянса Civil Times Turning Катарина Йессен. По мнению Йессен, соответствующий законодательный пакет немецкая правящая коалиция «приняла наспех», пока большая часть населения не оправилась от шока, связанного с ситуацией вокруг Украины.

Этот конфликт цинично используется как повод, на самом деле не являясь мотивом для планов перевооружения. <...> В Германии давно вынашивали план принятия законодательного пакета о перевооружении и выбрали выгодный момент, — сказала она.

21 июня ФРГ впервые опубликовала официальный список вооружений, предоставленных Киеву, а также план дальнейших поставок. Согласно последнему, власти Германии намерены передать Украине 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) типа Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars и другие вооружения, 54 бронетранспортера M113, 500 ПЗРК Stinger, а также 22 грузовика и 80 пикапов Toyota.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны Евросоюза увеличат оборонные расходы на €200 млрд, поскольку европейским лидерам необходимо компенсировать десятилетия сокращений и экономии на военных бюджетах стран ЕС. Фон дер Ляйен считает, что Европе необходимо скоординировать свои действия по закупкам и производству военной техники, чтобы укрепить оборонно-промышленную базу НАТО.