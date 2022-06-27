Названы условия включения артистов из России в «белый список» Украины «Страна.ua»: для включения в «белый список» российские артисты должны подать декларацию в поддержку суверенитета Украины

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На Украине опубликовали перечень требований к артистам из России для включения в «белый список», дающий право остаться в украинском эфире, сообщает в Telegram-канале «Страна.ua». По данным издания, артистам из РФ нужно подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в признанных международным сообществом границах.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины разъяснили, как российские артисты могут попасть в «белый список», на который не будет распространяться введенный Радой запрет на российскую музыку, — говорится в сообщении.

В декларации содержится призыв «немедленно прекратить агрессию против Украины и обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины». Кроме того, такие артисты не должны входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее Министерство культуры Украины предложило ввести санкции против 47 российских артистов, включая певца Николая Баскова и рэп-исполнителя Тимати. В черный список также попали Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и другие артисты.