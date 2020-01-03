Жители Финляндии признаны самыми счастливыми в Северной Европе. Об этом свидетельствуют результаты международного социологического исследования «Индекс счастья».
Для финнов он составил 74 пункта из 100 возможных,
На втором месте Дания с индексом 73 пункта. На третьем — Швеция с 71 баллом. Далее в списке — Латвия и Эстония с показателем в 70 пунктов.
Примечательно, что уровень счастья определяли не эксперты по обезличенным параметрам, а сами жители стран, попавших в рейтинг. Из их ответов и был выведен суммарный показатель.
Так, норвежцы оценили жизнь в своей стране на 68 баллов. Немцы — на 66.
Несколько обособленно в списке стоит Россия, которая представлена в нём лишь одним городом — Санкт-Петербургом. Индекс счастья там такой же, как и в Германии.
Основными источниками счастья опрошенные назвали эмоциональное благополучие, семью и физическое здоровье.
В декабре 2018 года, как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин предлагал дополнить индексом счастья главные экономические показатели развития страны.
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