https://static.news.ru/photo/54597bca-2e15-11ea-909e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители Финляндии признаны самыми счастливыми в Северной Европе. Об этом свидетельствуют результаты международного социологического исследования «Индекс счастья».

Для финнов он составил 74 пункта из 100 возможных, передаёт BNS.

На втором месте Дания с индексом 73 пункта. На третьем — Швеция с 71 баллом. Далее в списке — Латвия и Эстония с показателем в 70 пунктов.

Примечательно, что уровень счастья определяли не эксперты по обезличенным параметрам, а сами жители стран, попавших в рейтинг. Из их ответов и был выведен суммарный показатель.

Так, норвежцы оценили жизнь в своей стране на 68 баллов. Немцы — на 66.

Несколько обособленно в списке стоит Россия, которая представлена в нём лишь одним городом — Санкт-Петербургом. Индекс счастья там такой же, как и в Германии.

Основными источниками счастья опрошенные назвали эмоциональное благополучие, семью и физическое здоровье.

В декабре 2018 года, как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин предлагал дополнить индексом счастья главные экономические показатели развития страны.