Названа причина требования Польши о потолке цен на нефть из России Аналитик Юшков: Польша почти не перевозит нефть, поэтому предлагает свой потолок цен на российскую

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем выше будет потолок, установленный на стоимость нефти из России, тем на более высоком уровне окажется конкурентоспособность компаний ЕС в сфере перевозок, сказал в беседе с NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Поляки же, по его словам, почти ничего не перевозят, поэтому они в рамках своей политической игры могут настаивать на занижении предела до $30 за баррель, чтобы показать себя «главными борцами с РФ».

Специалист напомнил, что с 5 декабря страны ЕС вообще не смогут покупать российскую нефть, доставляемую морским транспортом. Это ограничение предусмотрено очередным пакетом санкций.

В предыдущих пояснениях США говорилось, что история с потолком цен коснется только нефти, перевозимой морем, соответственно, мы из этого исходим: все, что касается потолка цен, — это про нефть, перевозимую морским транспортом. А как ты ее будешь покупать, что с потолком, что без, какая разница, если тебе запретят покупать с 5 декабря по любым ценам. Это переливание из пустого в порожнее, — подчеркнул Юшков.

Как заметил энергетик, единственная реальная заинтересованность в цене может быть только у части перевозчиков, собственников танкеров и страховых компаний, которые имеют регистрацию в Европе. Выше потолок — выше конкурентоспособность, сказал специалист. По его мнению, при потолке в $70 европейские компании смогут заниматься перевозками и зарабатывать. А Россия в любом случае станет торговать по рыночным ценам.

А поляки, они особенно практически ничего не перевозят, поэтому им все равно и в рамках политической деятельности могут сказать: а мы за $30, мы главные борцы с Россией, что это за полумеры? Нет, надо давить Россию, мы за $30. Но их лукавство заключается в том, что они покупают нашу нефть по нефтепроводу, а на нефтепровод потолок цены не распространяется. Поэтому они такие смелые, — заключил Юшков.

Ранее стало известно, что большинство государств Евросоюза согласились с потолком стоимости российской нефти на уровне $65–70 за баррель, тогда как Польша настаивает на ограничении в $30. Обсуждение максимального уровня цен шло «с утра до поздней ночи», однако его участники так и не смогли прийти к согласованию. Отмечается, что в Варшаве намерены увязать вопрос с покупкой топлива с новым пакетом антироссийских санкций. По словам двух дипломатов, именно польская позиция затягивает принятие решения по потолку стоимости российской нефти.