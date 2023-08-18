Названы главные отличия американских F-16 от европейских истребителей Военэксперт Клинцевич: европейские F-16 не имеют передовых систем связи

Фото: Air Force Staff Sgt. Kirby Turbak

Европейские истребители F-16, которые должны быть отправлены Украине, не имеют передовых систем связи в отличии от американских боевых машин, сообщил NEWS.ru военэксперт Андрей Клинцевич. Он добавил, что ВСУ будут использовать самолеты в качестве летающей платформы для запуска крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а не для воздушного боя.

США сделали десятки модификаций F-16, продавали истребители странам-союзницам, но передовые системы связи, бортовые комплексы они, конечно, оставляют для себя. Визуально самолеты одинаковые, но отличаются электронной начинкой под пуски каких-то новых ракет, которые есть у США. Украинские Су-24 постепенно таят, выработали все возможные ресурсы по возрасту, ремонтировать их невозможно, как и получить запчасти. Когда они начнут падать, их придется заменять, — сказал эксперт.

Американские власти ранее одобрили поставку Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, когда завершится подготовка пилотов Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что Вашингтон дал официальные заверения об одобрении всех необходимых запросов.

По словам источника Reuters, госсекретарь США Энтони Блинкен отправил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы «будут одобрены». Издание отмечает, что Копенгаген и Амстердам недавно попросили такие гарантии.