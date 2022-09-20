Названы даты проведения референдума в Херсонской области Референдум о присоединении Херсонской области к России пройдет с 23 по 27 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Референдум о вхождении Херсонской области в состав России на правах субъекта Федерации пройдет с 23 по 27 сентября, написал в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. Ранее он подписал соответствующий указ. Он подчеркнул, что власти Херсонской области сделают все, чтобы обеспечить безопасность жителей во время референдума.

Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года, — написал Сальдо.

Также он призвал всех граждан региона проявить гражданскую сознательность и прийти на голосование, чтобы «сделать свой исторический выбор ради благополучия края».

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что голосование о будущем региона пройдет с использованием всех доступных технологий. По его словам, волеизъявлению жителей ничто не помешает, поскольку территория почти полностью находится под контролем союзных сил.

Также он сообщил, что обязательная мобилизация в Херсонской области после проведения референдума проводиться не будет. По его словам, будет объявлен набор в добровольческие батальоны, куда будут записывать по желанию.