НАТО в новой стратегии может обозначить Россию как непосредственную угрозу Bloomberg: НАТО в новой стратегии может обозначить Россию как непосредственную угрозу

Фото Алексей Витвицкий/РИА Новости

В новой стратегической концепции НАТО, которую примут на июньском саммите Альянса в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, на саммите страны члены-организации рассмотрят вопрос о поддержке соседних стран, которые уязвимы перед принуждением или военной агрессией.

По словам источника в НАТО, союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений с Россией, если поведение Москвы изменится. Кроме того, он добавил, что в документе также будет упомянут Китай и его отношения с Россией.

Стратегическая концепция НАТО определяет приоритеты Североатлантического альянса на ближайшие годы, в новой версии документ должны доработать на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. В предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась в качестве «партнёра», теперь эту формулировку уберут.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО, снабжая оружием Украину, вступает в «прокси-войну» с Россией. Он также предупредил об угрозе ядерной войны, поскольку сейчас все инструменты контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия «практически порушены». Глава МИД России подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы состоит в недопустимости такого конфликта.